ООН призывает принять суданских беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) считает, что страны не должны закрывать границы для суданцев из числа гражданских лиц, нужно также приостановить принятие решений о возвращении в Судан тех, кому отказано в предоставлении убежища. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве директор подразделения международной защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Элизабет Тэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи со вспышкой конфликта 15 апреля УВКБ призывает все государства позволить гражданским лицам, бегущим из Судана, иметь доступ на свою территорию без дискриминации", - сказала она. Тэн пояснила, что этот призыв распространяется как на граждан Судана, так и на покидающих эту страну иностранцев, включая беженцев, лиц без гражданства и "тех, у кого нет паспортов и других удостоверений личности".

Руководитель подразделения международной защиты УВКБ также отметила, что ее управление ожидает от стран "приостановки выдачи негативных решений по запросам о предоставлении убежища, направленных суданцами или лицами без гражданства", обычно проживающими в Судане. Она призывает, кроме того, страны "приостановить принудительное возвращение в Судан, в том числе людей, чьи просьбы об убежище были ранее отклонены".