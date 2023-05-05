В Сербии введут мораторий на хранение и ношение огнестрельного оружия

Мораторий на выдачу разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия будет введен в Сербии на следующие два года. Об этом в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чем меньше огнестрельного оружия будет, тем меньше будет опасность для наших детей и наших граждан. МВД [следует] срочно предпринять все меры для введения моратория на выдачу разрешения на хранение и ношение любого вида оружия в следующие два года, включая и охотничье", - заявил президент.

"МВД должен <...> направить вызов всем людям, которые владеют оружием, в течение месяца сдать оружие без каких-либо последствий [для них]. Если они его (оружие - прим. ТАСС) не передадут последствия будут страшные", - подчеркнул Вучич, отметив, что нелегальное ношение оружия без разрешения будет караться сроком до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, президент поручил министерству юстиции "увеличить срок за нелегальную продажу, хранение и ношение оружия, на которое может быть получено разрешение до восьми лет", а за хранение, ношение, продажу оружия, "на которое не может быть получено разрешение, как, например, автомат Калашникова", до 12 лет тюремного заключения. Кроме того, Вучич объявил о повышении штрафов за ношение "опасных предметов", как, например, карманных ножей.

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. В результате стрельбы погибли девять человек - восемь школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения, сейчас они находятся в больнице. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний мальчик пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. Позже Вучич заявил, что стрелявший будет помещен в психиатрическую больницу, так как он не может нести уголовную ответственность в силу юного возраста.

В ночь на пятницу в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли восемь человек, были ранены 14. После продолжительной погони стрелявший задержан. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. В Сербии объявлен трехдневный траур.