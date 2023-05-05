Швеция пошла на уступки ради вступления в НАТО

Парламент Швеции одобрил новый закон о борьбе с терроризмом. Мера рассматривается как важный шаг на пути к одобрению Турцией членства скандинавской страны в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на TRT News.

Закон криминализирует членство и пособничество террористическим организациям. Эта мера может облегчить заявку Швеции на членство в НАТО, если Стокгольм учтет требования Анкары по безопасности.

Принятый 3 мая закон должен вступить в силу 1 июня и предоставит властям Швеции более широкие полномочия по задержанию и судебному преследованию людей, поддерживающих террористические организации.

Лица, участвующие в террористической деятельности или сотрудничающие с террористическими организациями, будут приговорены к лишению свободы на срок до четырех лет. Сюда входят те, кто участвует в деятельности с намерением поддержать, укрепить или поощрить террористическую организацию.