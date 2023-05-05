Литва усилит оборонный потенциал

Министерство обороны Литвы обнародовало планы потратить около 3,1 миллиарда евро ($ 3,4 млрд) на закупку продукции военного назначения в ближайшее десятилетие, передает Day.Az со ссылкой на Defense News.

Литва также продвигает свой проект по заказу 120 боевых машин пехоты Boxer в рамках сделки, которая может более чем вдвое увеличить парк современной бронетехники этой страны, отмечает американское издание.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что наращивание оружейного арсенала прибалтийской республики является одним из ключевых приоритетов на ближайшие годы.

План предусматривает масштабную модернизацию литовских вооружëнных сил, включая приобретение системы ПВО средней дальности NASAMS, высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, БМП Vilkas, лëгких тактических машин JLTV, самоходных гаубиц PzH2000 и Ceasar, беспилотников, другого вооружения и военной техники.