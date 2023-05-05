Достигнуто временное перемирие в Судане

Суданская армия и силы быстрого реагирования (спепцназ) в пятницу условились соблюдать режим прекращения огня в течение трех суток.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, стороны суданского конфликта "согласились на новое перемирие сроком на 72 часа". Как заявил представитель суданских вооруженных сил, слова которого привел Al Hadath, в настоящее время "ситуация стабильна на всей территории страны за исключением отдельных районов столицы, города Хартума".