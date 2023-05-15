В Эстонии продолжается спад в промышленном производстве

Промышленный спад в Эстонии продолжается из-за снижения потребительского спроса. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на заявление аналитика Министерства экономики и коммуникаций страны Карела Лембера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На самом деле, промышленное производство сейчас слабое по всей Европе, оказалась затронута и Эстония. Основная причина заключается в том, что спрос на промышленную продукцию упал. В сфере услуг дела идут довольно хорошо, а в промышленности - хуже", - отметил Лембер.

По его словам, сильнее всего спад наблюдается в строительстве и смежных с ним отраслях промышленности. При этом такая ситуация случилась по ряду причин, в частности из-за снижения инвестиций в строительство, отчего эффект начал распространяться и на другие сектора.

Он добавил, что есть надежда на прохождение пика кризиса и то, что он больше не повторится. При этом сейчас показатели промышленности куда хуже, чем в прошлом году, но спад оказался не таким сильным.