Проблемы с теплообменником остановили производство сжиженного природного газа в Норвегии

В Норвегии до 19 мая остановлено производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе Hammerfest LNG, принадлежащем местной компании Equinor. Одной из главных причин стали проблемы с теплообменником, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Проблемы в работе теплообменника были выявлены в ходе ежегодной проверки безопасности. Ремонт займет чуть более двух недель, уточнили в Equinor.

"Да, я могу подтвердить, что производство на Hammerfest LNG остановлено. Завод был планово остановлен 3 мая в связи с ежегодной проверкой безопасности. При подготовке к перезапуску была обнаружена техническая проблема с теплообменником. Теперь он будет отремонтирован. Мы проинформировали рынок о том, что планируем запустить завод 19 мая", - заявила сотрудник пресс-службы Equinor Эллен-Мария Шельсбек.