Байден подчеркнул отличия между ним и Трампом

Президент США Джо Байден заявил о недопустимости победы на выборах 2024 года своего предшественника Дональда Трампа. Он также отметил, что у него с Трампом нет ничего общего.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время Трамп заявил, что "с легкостью" завершит конфликт в Украине за 24 часа, став президентом.

"Нельзя допустить, чтобы победу на этих выборах одержал тот же человек, который был президентом четыре года назад", - заявил глава американской администрации, отвечая на вопрос, касавшийся его предвыборной программы, в интервью телеканалу MSNBC, которое вышло в эфир в пятницу вечером. При этом сначала Байден оговорился, чуть не сказав, что "нельзя дать победить Обаме". Произнося фамилию бывшего президента США (2009-2017) Барака Обамы, нынешний американский лидер оборвал себя на полуслове.

На уточняющий вопрос ведущей, в чем различия между ним и Трампом, Байден трижды подчеркнул: "Во всем".