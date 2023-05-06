https://news.day.az/world/1561966.html Нефтеперерабатывающий завод Shell загорелся недалеко от Хьюстона в США - ВИДЕО
Нефтеперерабатывающий завод Shell загорелся недалеко от Хьюстона в США - ВИДЕО
В американском штате Техас 5 мая начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell. Об этом сообщают местные СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местные жители поделились видео с пожара в соцсетях. На кадрах - мощные черные клубы дыма, которые видны за много километров от завода.
Как уточнили в ABC со ссылкой на местные власти, от огня пострадали как минимум пять человек. Их состояние не разглашается.
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