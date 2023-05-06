Нефтеперерабатывающий завод Shell загорелся недалеко от Хьюстона в США

В американском штате Техас 5 мая начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell. Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местные жители поделились видео с пожара в соцсетях. На кадрах - мощные черные клубы дыма, которые видны за много километров от завода.

Как уточнили в ABC со ссылкой на местные власти, от огня пострадали как минимум пять человек. Их состояние не разглашается.