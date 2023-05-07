https://news.day.az/world/1561970.html Шоссе в Индии перекрыл мощный камнепад - ВИДЕО
Шоссе в Индии перекрыл мощный камнепад - ВИДЕО
В Индии камнепад перекрыл национальное шоссе Бадринатх.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ЧП произошло недалеко от деревни Хеланг в округе Чамоли. Во время расчистки первого завала сошла вторая волна горной породы. По предварительным данным, пострадавших нет.
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