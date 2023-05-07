Шоссе в Индии перекрыл мощный камнепад

В Индии камнепад перекрыл национальное шоссе Бадринатх.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ЧП произошло недалеко от деревни Хеланг в округе Чамоли. Во время расчистки первого завала сошла вторая волна горной породы. По предварительным данным, пострадавших нет.