https://news.day.az/world/1561979.html Кадры мощного пожара в городе Коммерс, США - ВИДЕО
Кадры мощного пожара в городе Коммерс, США - ВИДЕО
Кадры мощного пожара в городе Коммерс (округ Лос-Анджелес).
СМИ пишут, что столб чёрного дыма виден за километры. О пострадавших и причинах ЧП не сообщалось.
По одним данным, в горящем здании был склад с текстильными изделиями, по другим - там находилось предприятие по производству пластмассовых скамеек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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