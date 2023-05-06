Кадры мощного пожара в городе Коммерс, США

Кадры мощного пожара в городе Коммерс (округ Лос-Анджелес).

СМИ пишут, что столб чёрного дыма виден за километры. О пострадавших и причинах ЧП не сообщалось.

По одним данным, в горящем здании был склад с текстильными изделиями, по другим - там находилось предприятие по производству пластмассовых скамеек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.