США и Саудовская Аравия призывают противоборствующие стороны в Судане к миру

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия приветствуют предварительные переговоры сторон конфликта в Судане, которые состоятся 6 мая в Джидде, и надеются на активное участие сторон в переговорах для обеспечения прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном в пятницу пресс-службой Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Королевство Саудовская Аравия и Соединенные Штаты приветствуют начало предварительных переговоров между представителями Вооруженных сил Судана и силами быстрого реагирования в Джидде 6 мая 2023 года. Королевство Саудовская Аравия и США призывают обе стороны учитывать интересы Судана как нации и его народа и активно участвовать в переговорах по прекращению огня и завершению конфликта, что избавит суданский народ от страданий и обеспечит доступ гуманитарной помощи в пострадавшие районы", - сказано в заявлении.

"Саудовская Аравия и Соединенные Штаты настоятельно призывают к продолжению скоординированной международной поддержки расширенного переговорного процесса, который должен включать в себя взаимодействие со всеми сторонами [конфликта в] Судане", - указывается в документе.