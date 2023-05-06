Взорван автомобиль Захара Прилепина

Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, он выжил, но получил ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.

В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке, обстоятельства произошедшего уточняются.