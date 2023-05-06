https://news.day.az/world/1562070.html Взорван автомобиль Захара Прилепина
Взорван автомобиль Захара Прилепина
Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, он выжил, но получил ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.
В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке, обстоятельства произошедшего уточняются.
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