В Великобритании проходит коронация Карла III

6 мая проходит коронация нового короля Великобритании Карла III. Его жена Камилла также будет коронована как королева-консорт, передает Day.Az.

На церемонию приглашены больше двух тысяч гостей из более чем 200 стран.

Торжественная процессия пройдет от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства, затем Карл с супругой тем же маршрутом вернутся в Букингемский дворец.

Последний раз коронация проходила в 1952 году - тогда Елизавета II вступила на престол.