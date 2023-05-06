https://news.day.az/world/1562089.html В Великобритании проходит коронация Карла III - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Великобритании проходит коронация Карла III - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
6 мая проходит коронация нового короля Великобритании Карла III. Его жена Камилла также будет коронована как королева-консорт, передает Day.Az.
На церемонию приглашены больше двух тысяч гостей из более чем 200 стран.
Торжественная процессия пройдет от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства, затем Карл с супругой тем же маршрутом вернутся в Букингемский дворец.
Последний раз коронация проходила в 1952 году - тогда Елизавета II вступила на престол.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре