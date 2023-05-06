Принц Гарри прибыл в Вестминстерское аббатство без Меган Маркл

Принц Гарри прибыл в Вестминстерское аббатство на коронацию своего отца Карла III. Фотографии герцога Сассекского, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как и ожидалось, принц Гарри появился на коронационной службе один. Его супруга Меган Маркл вместе с детьми, 4-летним Арчи и годовалой Лилибет, осталась в США.

В отличие от других членов британской королевской семьи, герцог Сассекский предстал в гражданской одежде. Ему не разрешили надеть ни мантию, ни военную форму, несмотря на то, что он отслужил в армии десять лет.

Принц Гарри прилетел в Лондон регулярным рейсом в пятницу, 5 мая. Предполагается, что сразу после официальной части герцог Сассекский улетит обратно в Калифорнию к жене и детям на праздник по случаю дня рождения сына. Соответственно, праздничный концерт в Виндзорском замке, который запланирован на следующий день после коронации, он пропустит.