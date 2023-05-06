Призыв Маска замедлить развитие ИИ посчитали уловкой

Призывы главы Tesla и SpaceX Илона Маска замедлить развитие искусственного интеллекта могут быть уловкой, чтобы помочь ему наверстать упущенное и догнать конкурентов, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Илон позади в ИИ-гонке. Я на 80% подозреваю, что его призыв замедлить разработку ИИ был для того, чтобы наверстать упущенное", - отметил он.

По словам Хослы, Маск выступил публично с призывом замедлить разработки в области ИИ и ввести мораторий на полгода. В письме его поддержал в том числе один из основателей Apple Стив Возняк. Однако источники утверждают, что Маск в это же самое время закупил мощности для разработки собственного ИИ.

Также Хосла указал на то, что замедление разработок в области ИИ внутри США может дать преимущество Китаю. "У Китая есть преимущество в продвижении технологий, потому что КНР может пойти на гораздо больший риск и совершить гораздо больше ошибок. Мы не должны считать само собой разумеющимся, что через 20 лет мы будем лидировать в области ИИ", - заключил инвестор.