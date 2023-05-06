Байден заявил, что считает себя самым опытным кандидатом в лидеры США

Действующий президент США Джо Байден, который баллотировался на второй срок, считает себя самым опытным кандидатом на должность главы государства. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу MSNBC.

По словам политика, он знает гораздо больше, чем "подавляющее большинство людей". Более того, Байден убежден в том, что у него больше опыта, чем у кого-либо, кто за все время выдвигался на пост президента страны.

"Я также считаю, что доказал свою честность и эффективность", - добавил он.

Американский лидер заявил, что за годы своей жизни набрался "чертовски много мудрости".

Напомним, что в апреле 2023 года Джо Байден заявил о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок. Выборы главы Штатов назначены на ноябрь 2024 года, и на этот момент политику будет уже 82 года.

Президента собственный возраст совсем не смущает, чего не скажешь о СМИ и простых граждан США. После его заявления об участии в выборах газеты и журналы буквально запестрили карикатурами, в числе которых - Байден на ходунках в избирательной гонке. Американцы же и вовсе сомневаются в честности прошедшего два года назад голосования.