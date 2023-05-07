В Германии продлили срок действия виз пострадавшим от землетрясения в Турции

Власти Германии приняли решение продлить еще на три месяца срок действия виз, выданных пострадавшим от землетрясения в Турции, которые имеют родственников в ФРГ. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении МИД и МВД ФРГ.

"Лица, которые въехали в период с 6 февраля по 7 мая 2023 года с действительной и выданной германским диппредставительством в Турции визой и по состоянию на 7 мая на законных основаниях пребывали на территории ФРГ, с 7 мая по 6 августа освобождаются от обязательства получать ВНЖ. Соответствующее распоряжение вступает в силу 7 мая", - говорится в заявлении ведомств.

Глава МИД Анналена Бербок сообщила, что с середины февраля Германия приняла около 9,5 тыс. граждан Турции, которые пострадали от землетрясения и имеют родных в ФРГ. По данным министра, Германия выделила в общей сложности €238 млн на помощь в преодолении последствий стихии.

В середине февраля МИД и МВД договорились об упрощенной выдаче обычных краткосрочных виз сроком на три месяца туркам и сирийцам, которые имеют родственников в ФРГ.