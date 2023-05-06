Президент США Байден поздравил Карла III и его жену Камиллу с коронацией

Президент США Джо Байден направил новому королю Великобритании Карлу III свои поздравления по случаю его коронации. По его словам, он также поздравляет с новым титулом и королеву - Камиллу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поздравляю короля Карла III и королеву Камиллу с коронацией. Прочная дружба между США и Великобританией - это источник силы для наших народов", - написал Байден в Twitter.

Президент США не смог сам поприсутствовать на коронации британского монарха. По информации Белого дома, это связано с загруженным графиком американского лидера. Однако, вместо Байдена, на коронацию приехала первая леди США - Джилл Байден.

"Это честь представлять США в этот исторический день в Вестминстерском аббатстве <...> Между США и Великобританией особенные отношения", - написала Джилл Байден в своем Twitter.