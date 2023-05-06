https://news.day.az/world/1562146.html ОАЭ получили статус партнера по диалогу в ШОС
ОАЭ получили статус партнера по диалогу в ШОС
Объединенные Арабские Эмираты получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщило Информационное агентство ОАЭ.
"Объединенные Арабские Эмираты официально получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие в работе объединения в качестве партнера по диалогу, был подписан на полях заседания министров иностранных дел организации, которое состоялось в Гоа, Республика Индия, 4-5 мая 2023 года", - говорится в сообщении агентства.
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