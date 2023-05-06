ОАЭ получили статус партнера по диалогу в ШОС

Объединенные Арабские Эмираты получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщило Информационное агентство ОАЭ.

"Объединенные Арабские Эмираты официально получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие в работе объединения в качестве партнера по диалогу, был подписан на полях заседания министров иностранных дел организации, которое состоялось в Гоа, Республика Индия, 4-5 мая 2023 года", - говорится в сообщении агентства.