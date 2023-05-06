В Мали в результате взрыва ранены 7 миротворцев

По меньшей мере семеро миротворцев из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) получили в субботу ранения в центральной части африканской страны при срабатывании установленного на дороге самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщается на странице миссии в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в коммюнике миссии. Инцидент произошел в 34 км к северу от города Дуэнца. Личные данные раненых миротворцев, включая их гражданство, не раскрываются.

MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день MINUSMA насчитывает 15 тыс. военнослужащих из различных стран мира.