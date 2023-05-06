https://news.day.az/world/1562162.html В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение
У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
Землетрясение произошло в 17.47 по времени UTC (21.47 по Баку). Толчки были зафиксированы в 115 км к востоку от японского города Хакодате. Очаг, согласно информации сейсмологов, залегал на глубине 60 км.
Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
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