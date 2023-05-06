В Японии произошло землетрясение

У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Землетрясение произошло в 17.47 по времени UTC (21.47 по Баку). Толчки были зафиксированы в 115 км к востоку от японского города Хакодате. Очаг, согласно информации сейсмологов, залегал на глубине 60 км.

Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.