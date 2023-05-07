https://news.day.az/world/1562169.html Крупная автокатастрофа в Турции: 12 человек погибли - ФОТО - ВИДЕО
Крупная автокатастрофа в Турции: 12 человек погибли - ФОТО - ВИДЕО
В турецкой провинции Хатай произошло тяжелое ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, водитель грузовика после столкновения с эвакуатором, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в 9 автомобилей и два микроавтобуса.
После аварии грузовик и микроавтобусы загорелись. В результате ДТП 12 человек погибли, 31 человек пострадал.
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