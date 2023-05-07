Стрельба в Миссисипи

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в ресторане в городе Оушен-Спрингс в штате Миссисипи.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, 19-летний мужчина умер от полученных ранений. Пострадавшие госпитализированы.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.