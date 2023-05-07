https://news.day.az/world/1562172.html Стрельба в Миссисипи - убит молодой человек
Стрельба в Миссисипи - убит молодой человек
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в ресторане в городе Оушен-Спрингс в штате Миссисипи.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.
По информации правоохранительных органов, 19-летний мужчина умер от полученных ранений. Пострадавшие госпитализированы.
Ведется расследование обстоятельств происшествия.
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