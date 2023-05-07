Десятки человек были задержаны в ходе коронации Чарльза III

Полиция произвела 52 задержания в Лондоне, обеспечивая общественный порядок в ходе коронации Чарльза III.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Скотленд-Ярдом.

"В общей сложности 52 человека были задержаны в связи с такими правонарушениями, как хулиганство, нарушение общественного порядка, нарушение спокойствия и сговор с целью", - говорится в заявлении.

Как отмечают в Скотленд-Ярде, полицейские по-прежнему ведут диалог с участниками мирной акции протеста противников монархии, собравшихся в субботу утром на Трафальгарской площади.