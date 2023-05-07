https://news.day.az/world/1562173.html Десятки человек были задержаны в ходе коронации Чарльза III
Десятки человек были задержаны в ходе коронации Чарльза III
Полиция произвела 52 задержания в Лондоне, обеспечивая общественный порядок в ходе коронации Чарльза III.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Скотленд-Ярдом.
"В общей сложности 52 человека были задержаны в связи с такими правонарушениями, как хулиганство, нарушение общественного порядка, нарушение спокойствия и сговор с целью", - говорится в заявлении.
Как отмечают в Скотленд-Ярде, полицейские по-прежнему ведут диалог с участниками мирной акции протеста противников монархии, собравшихся в субботу утром на Трафальгарской площади.
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