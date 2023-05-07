https://news.day.az/world/1562174.html Швейцария передаст Украине 20 машин для разминирования
Швейцария передаст Украине 20 машин для разминирования
Министерство реинтеграции Украины договорилось о сотрудничестве со швейцарской компанией-производителем средств для разминирования Global Clearance Solutions.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
"Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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