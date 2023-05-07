Салливан обсудит в Саудовской Аравии создание крупной транспортной сети

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье в Эр-Рияде обсудит с коллегами из Индии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) крупный совместный инфраструктурный проект, который свяжет эти страны сетью железнодорожных и морских путей.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что это одна из ключевых ближневосточных инициатив Белого дома, который беспокоит растущее влияние Китая в регионе. Совместные планы возникли в рамках группы I2U2, в которую входят Израиль, Индия, ОАЭ и США. "Никто не говорил открыто, но с первого дня дело было в Китае", - сказал порталу бывший высокопоставленный чиновник Израиля, который участвовал в обсуждении проекта на начальных этапах. Ближний Восток - основополагающая составляющая китайской инициативы "Один пояс - один путь", напоминает портал.

По его сведениям, именно Израиль в ходе прошлогодних встреч I2U2 предложил объединить регион железными дорогами и использовать для этого индийский опыт участия в крупных инфраструктурных начинаниях. Впоследствии Вашингтон предложил включить в проект Саудовскую Аравию.

Планируется, что в итоге сеть железных дорог свяжет арабские страны Персидского залива и Средиземного моря, а до Индии будет проложен морской маршрут, сообщили собеседники Axios. Они добавили, что Израиль сейчас не является участником этого транспортного проекта, но может присоединиться впоследствии, если ему удастся нормализовать отношения со странами региона.

Агентство Bloomberg в четверг сообщило со ссылкой на источники, что Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен намерены совершить отдельные визиты в Саудовскую Аравию. По данным агентства, Салливан встретится с наследным принцем королевства, премьер-министром Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Визит Блинкена в Саудовскую Аравию планируется в июне. По словам источников агентства, главными темами визитов представителей американской администрации станут цепочки поставок, развитие транспортной инфраструктуры в регионе и добыча нефти.