Сильное землетрясение в Японии

В японской префектуре Исикава в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 погиб один человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что 33 получили ранения. Землетрясение произошло в пятницу, 5 мая. По данным телеканала, были повреждены несколько зданий.

Перебои с водой, которые наблюдались в ряде районов, почти полностью удалось устранить. Также телеканал сообщил, что афтершоковые толчки после землетрясения продолжаются. На данный момент их насчитывается уже 45.

Землетрясение магнитудой 6,3 началось 5 мая в 14:42 (9:42 по GMT) на глубине 10 километров. По информации телеканала, толчки зафиксировали в городе Судзу.