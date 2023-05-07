На коронации Карла III заметили фигуру в виде «смерти с косой»

В Великобритании на коронации короля Карла III заметили фигуру, похожую на смерть с косой. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видеозапись доступна на YouTube-канале Daily Mail.

На кадрах видно, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках предмет, напоминающий косу.

Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в субботу, 6 мая. На церемонии коронации присутствовали 2,2 тысячи человек. На нее были приглашены более 100 лидеров государств мира, члены британской и европейских королевских семьей, политики, а также артисты.

Карл III стал королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол - дольше всех других наследников в истории страны.