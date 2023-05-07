Встреча лидеров Японии и Южной Кореи поможет США «надавить» на Китай

Вторая встреча за два месяца между лидерами Японии и Южной Кореи стала еще одной победой администрации американского президента США Джо Байдена, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что Вашингтон хочет объединить союзников для "сотрудничества против КНДР и подрыва растущей мощи Китая", передает Day.Az.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в воскресенье в Сеул для переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Страны "стремятся укрепить деловое и военное сотрудничество с США, не забывая при этом о важности поддержания устойчивых связей со своим крупнейшим торговым партнером, Китаем", - говорится в статье.

Bloomberg пишет, что администрация Байдена обратилась за помощью к таким партнерам, как Сеул и Токио, чтобы наложить радикальные ограничения на продажу в Китай передового оборудования для чипов.

Как отметил бывший посол Кореи в Японии Шин Как Су, усилия США могли стать фактором восстановления связей между Сеулом и Токио. По его словам, Япония и Корея стали проявлять обеспокоенность нестабильной обстановкой в области безопасности, проблемой противодействия ядерной угрозе Северной Кореи и угрозе Китая.

Последний визит японского премьера в Южную Корею состоялся в 2018 году, когда Синдзо Абэ присутствовал на открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане и отдельно провел переговоры с тогдашним президентом Мун Чжэ Ином. Последний официальный двусторонний саммит Японии и Кореи в Сеуле состоялся в октябре 2011 года.

Визит премьера Фумио Кисиды станет первым для японского премьера в Южную Корею за последние пять лет. Главы двух стран обсудят ракетно-ядерной программой КНДР. Токио также планирует заручиться поддержкой Сеула в преддверии саммита Группы семи в Хиросиме (19-21 мая), куда приглашен также Юн Сок Ёль.