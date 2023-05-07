Премьер Японии Кисида прибыл на встречу с президентом Южной Кореи

Премьер Японии Фумио Кисида прибыл в президентский дворец в Сеуле, где пройдет его встреча с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает телеканал KBS.. Президент Южной Кореи вместе со своей женой поприветствовал Кисиду и его супругу у входа в здание президентской резиденции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, лидеры Кореи и Японии начнут встречу после официальной церемонии, включающей парад почетного караула. Ожидается, что встреча продлится более часа. После саммита запланирована совместная пресс-конференция, на которой лидеры Кореи и Японии подведут итоги.