https://news.day.az/world/1562241.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Как передает Day.Az, информацию об этом в воскресенье распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Кырыкхане, очаг залегал на глубине 7,88 километра.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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