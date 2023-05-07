В Южной Корее заявили, что проблемы прошлого не должны мешать развитию отношений с Японией

Проблемы прошлого не должны останавливать развитие отношений между Республикой Корея и Японией. Об этом в воскресенье заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в начале переговоров с японским премьером Фумио Кисидой в Сеуле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, что следует уйти от представления, что до урегулирования проблем прошлого две страны не могут сделать ни шага ради будущего сотрудничества", - сказал президент. Он приветствовал возобновление практики обменов на высшем уровне: японский премьер прибыл с официальным визитом в Сеул впервые за 12 лет.

Юн Сок Ёль указал, что проведение второго за два месяца саммита между странами говорит о "масштабном улучшении" отношений. Он добавил, что хотел бы создать "еще более положительные, чем в прошлом, времена" для связей двух государств. Южнокорейский лидер выразил надежду, что приданный двусторонним отношениям импульс сохранится и они продолжат развиваться.

"В нынешней тяжелой ситуации в мире и в условиях сложного кризиса сотрудничество между Республикой Корея и Японией и их [добрососедское] сосуществование соответствует не только интересам двух стран, но и способствует международному миру и процветанию", - подчеркнул президент.