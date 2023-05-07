В Канаде бушуют лесные пожары

В Канаде бушуют масштабные лесные пожары, которые уничтожили свыше 120 тысяч гектаров. Из-за этого власти приняли решение об эвакуации более 24 тысяч жителей провинции Альберта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NBC, в провинции произошло 103 пожара. Огонь уничтожил примерно 121 909 гектаров.

Отмечается, что обязательная эвакуация затронула 24 511 человек, которые проживают на севере и в центре Альберты. Под эвакуацию попали населенные пункты округа Йеллоухед, графства Гранд-Прери, а также общины коренных народов. При этом эвакуировать могут еще 5200 жителей, в том числе в округах Паркленд и Сэддл-Хиллз.