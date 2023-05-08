Турецкий МИД подчеркивает нерешенные Швецией вопросы

Продвижения в вопросе принятия Швеции в НАТО нет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 7 мая в эфире телеканала Habertürk, передает Day.Az.

По его словам, шведские власти признают претензии Анкары, однако не предпринимают достаточных шагов, чтобы удовлетворить требование Турции.

"А в чем наше требование? В террористах. Чтобы не было пропаганды терроризма, сбора средств. Это правильно в той стране, которая хочет стать членом НАТО? Нет. Принятие закона недостаточно. Ожидаем конкретных шагов", - заявил Чавушоглу.