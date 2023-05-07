Предвыборный митинг Эрдогана собрал 1,7 млн человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что в его предвыборном митинге в Стамбуле приняли участие порядка 1,7 млн человек.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в ходе митинга.

"По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвуют около 1,7 млн человек. Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос [избрания президента] можно считать решенным", - сказал Эрдоган.