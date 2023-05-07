В Украину прибыли первые израильские радары

Первые радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения прибыли в Украину.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Israel Defense.

Всего Украина должна получить партию из 16 радаров RADA. Отмечается, что передача таких радаров требует одобрения минобороны Израиля.

Радары используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Они подключены к системе оповещения, предупреждающей жителей конкретного района, которым угрожает опасность, о необходимости укрыться.