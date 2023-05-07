https://news.day.az/world/1562306.html Экрема Имамоглу забросали камнями - ВИДЕО
Экрема Имамоглу забросали камнями - ВИДЕО
Заместителя председателя Национального альянса Турции и председателя столичного муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу забросали камнями во время митинга в Эрзуруме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, некоторые граждане, участвовавшие в митинге, получили ранения после событий.
Автобус, из которого вышел Имамоглу, также был закидан камнями участниками акции.
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