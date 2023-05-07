Заместителя председателя Национального альянса Турции и председателя столичного муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу забросали камнями во время митинга в Эрзуруме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, некоторые граждане, участвовавшие в митинге, получили ранения после событий.

Автобус, из которого вышел Имамоглу, также был закидан камнями участниками акции.