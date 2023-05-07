Кейт Миддлтон появилась на публике в необычном наряде
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после коронации. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mail.

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон заметили на лужайке Виндзорского замка перед праздничным концертом по случаю коронации короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы. Принцесса Уэльская была одета в двубортный блейзер небесно-голубого цвета, черные брюки и белые кроссовки.

Princess of Wales opts for an understated powder blue ensemble | Daily Mail Online

Princess of Wales opts for an understated powder blue ensemble | Daily Mail Online

Princess of Wales opts for an understated powder blue ensemble

Princess of Wales opts for an understated powder blue ensemble

This is what Kate Middleton wore to the Big Lunch in Windsor with Prince William | Daily Mail Online

This is what Kate Middleton wore to the Big Lunch in Windsor with Prince William | Daily Mail Online