Кейт Миддлтон появилась на публике в необычном наряде

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после коронации. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mail.

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон заметили на лужайке Виндзорского замка перед праздничным концертом по случаю коронации короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы. Принцесса Уэльская была одета в двубортный блейзер небесно-голубого цвета, черные брюки и белые кроссовки.