https://news.day.az/world/1562313.html Кейт Миддлтон появилась на публике в необычном наряде - ФОТО
Кейт Миддлтон появилась на публике в необычном наряде - ФОТО
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после коронации. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mail.
Принца Уильяма и Кейт Миддлтон заметили на лужайке Виндзорского замка перед праздничным концертом по случаю коронации короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы. Принцесса Уэльская была одета в двубортный блейзер небесно-голубого цвета, черные брюки и белые кроссовки.
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