Автомобиль задавил насмерть семерых человек в Техасе

Семь пешеходов погибли в городе Браунсвилл, штат Техас, США, в результате наезда автомобиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Согласно имеющейся информации, до шести человек с серьезными и легкими травмами получают медицинскую помощь. Подозреваемый в наезде водитель помещен под стражу - мужчина находится в больнице под круглосуточным наблюдением. Его проверяют на содержание в крови алкоголя и наркотиков.