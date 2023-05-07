https://news.day.az/world/1562315.html Автомобиль задавил насмерть семерых человек в Техасе
Автомобиль задавил насмерть семерых человек в Техасе
Семь пешеходов погибли в городе Браунсвилл, штат Техас, США, в результате наезда автомобиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.
Согласно имеющейся информации, до шести человек с серьезными и легкими травмами получают медицинскую помощь. Подозреваемый в наезде водитель помещен под стражу - мужчина находится в больнице под круглосуточным наблюдением. Его проверяют на содержание в крови алкоголя и наркотиков.
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