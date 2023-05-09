https://news.day.az/world/1562328.html В Индии затонул туристический катер - есть погибшие - ВИДЕО
В Индии затонул туристический катер - есть погибшие - ВИДЕО
В штате Керала в Индии затонул туристический катер. На момент трагедии на борту находились 30 человек, большая часть из них - дети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как сообщают местные СМИ, на данный момент известно о 18 погибших. В катере плыли школьники, которые приехали специально, чтобы покататься в лодке.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что на месте затопления работают спасатели. Пострадавших и тела погибших вывозят на берег.
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