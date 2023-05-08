Наводнения унесли жизни сотен людей в Конго

Число погибших в результате наводнения, обрушившегося на провинцию Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), возросло до 400 человек. Эти данные сообщил губернатор провинции Тео Нгвабидже Каси, передает турецкое агентство "Анадолу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, проливные дожди, непрекращающиеся в течение нескольких дней, спровоцировали разлив реки Чибира. Большое число жителей числится пропавшими без вести, так что число погибших может возрасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Расположенная в зоне тропического климата Демократическая Республика Конго в сезон дождей часто сталкивается со стихийными бедствиями. В затронутом стихией регионе ждут гуманитарной помощи.