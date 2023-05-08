В Узбекистане пройдут досрочные выборы президента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Uz.

О подписании указа об этом он заявил 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвящённой итогам референдума.

"Естественно, возникает вопрос, какова объективная необходимость в таком решении? - спросил президент. - Почему я сам отказываюсь от оставшихся трёх с половиной лет своего президентского срока?"

Он ответил: "Вы сами видите, согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьёзно меняются отношения и баланс".

"Во-вторых, обновлённая Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимми неотложные новые политические, социальные и экономические задачи", - продолжил глава государства.

"В-третьих, наш народ ждёт от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах", - отметил президент.

"В-четвёртых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития", - сказал он.

Напомним, 6 мая в Избирательный кодекс были внесены поправки, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената.

При назначении президентом досрочных выборов главы государства они должны быть проведены в течение двух месяцев.

Если президент распускает Законодательную палату, то выборы депутатов проводятся в течение трёх месяцев, если нижняя палата парламента принимает решение о самороспуске, то в течение двух месяцев. При роспуске Сената президентом выборы членов Сената проводятся в течение трёх месяцев, а при самороспуске - в течение одного месяца.