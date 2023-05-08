Кейт Миддлтон посетила концерт в ярком и нестандартном наряде

Кейт Миддлтон в красном костюме бренда Alexander McQueen присоединилась к другим членам королевской семье на воскресном концерте в честь коронации Карла III в Виндзорском замке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

К 41-летней принцессе Уэльской присоединился 40-летний принц Уильям и их дети, 9-летний принц Джордж и 8-летняя принцесса Шарлотта.

Красный костюм Кейт Миддлтон дополнила золотым ожерельем. Для принцессы Шарлотты было выбрано кремовое платье, а ее старший брат надел классический костюм и синий галстук.

Король Карл III и королева Камилла выбрали синие наряды для концерта и сидели вместе, размахивая британскими флагами на протяжении всего мероприятия.

На празднике выступили такие звезды, как Лайонел Ричи, Андреа Бочелли, группа Take That, Кэти Перри и Николь Шерзингер. Воскресный концерт прошел на следующий день после церемонии коронации короля Карла III.