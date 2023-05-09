Меган Маркл отправилась в поход без принца Гарри

В выходные Меган Маркл отправилась на прогулку по горам в Калифорнии после того, как пропустила празднование коронации короля Карла III в Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

41-летняя герцогиня Сассекская вышла на 40-минутную прогулку. Принц Гарри и двое детей пары, 4-летний Арчи и годовалая Лилибет, не присоединились к Маркл на улице.

Герцогиня Сассекская была замечена в компании с давними приятелями, актером Маркусом Андерсоном и фитнес-тренером Хизер Дорак.

На прогулке Маркл была одета в темно-синий топ свободного покроя, коричневые походные ботинки и лосины для активного отдыха, а на ее талии была повязана зеленая куртка. Бывшая актриса дополнила свой образ солнцезащитными очками, шарфом и шляпой.

Коронация Карла III совпала с днем рождения Арчи - событие, которое Маркл отказалась пропустить. "Меган никак не могла пропустить день рождения своего сына", - объяснил источник отсутствие Меган Маркл на коронации.

В начале этого месяца королевский биограф Омид Скоби заявил, что Маркл не едет в Великобританию в попытке "защитить свой покой". "Она осознает, как много внимания уделяется ей, когда она хоть на шаг приближается к этой истории", - сказал он в интервью на ITV This Morning.

Ранее "Газета.Ru" сообщала, что Кейт Миддлтон в голубом блейзере и кроссовках появилась на публике после коронации.