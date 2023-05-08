Чавушоглу предупредил Армению

Турция предпримет дополнительные шаги против Еревана, если монумент "Немезис" не будет демонтирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал Министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу во время интервью.

Министр отметил отсутствие искренности Армении, которая установила памятник в честь убийц.

Чавушоглу резюмировал, отметив, что Анкара и ранее предупреждала Ереван по этому вопросу.