Еще один антидемократичный запрет во Франции

Полицейская префектура департамента Рона во Франции запретила акции протеста в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Лион для посещения мемориала памяти героя французского сопротивления Жана Мулена после празднования в День окончания Второй мировой войны. Сообщение было опубликовано в аккаунте префектуры в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

В районе бывшей тюрьмы Монлюк, где расположен мемориал в память Мулена, был введен запрет на любые манифестации в период с 10 до 19 часов. Отмечается, что территорию мемориала будут снимать с беспилотников "для обеспечения общественного порядка".

Как сообщает BMFTV, за день до посещения мемориала Макроном протестующие нанесли граффити с провокационной надписью на мемориал.

"Почитай бойцов антифашистского сопротивления, но реабилитируй Петена #Макрона", - написали неизвестные.

Надпись является отсылкой к фразе французского президента о том, что лидер коллаборационистского режима во Франции маршал Филипп Петен был "отличным солдатом" во время Первой мировой войны, даже если он "сделал катастрофический выбор" во время Второй мировой.