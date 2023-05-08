Иорданские ВВС нанесли удары по контрабандистам на юге Сирии

Самолеты иорданских ВВС нанесли в понедельник удары по двум пограничным районам на юге Сирии, где находятся базы контрабандистов. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в поселке Эш-Шуаб в провинции Эс-Сувейда уничтожено восемь боевиков, включая главаря банды и крупного торговца наркотиками Мураи ар-Рамсана. Сведения об убитых и раненых боевиках поступили также из пограничного селения Харраб-эш-Шеххем на западе провинции Дераа.

Вооруженные силы Иордании пресекли в воскресенье попытку нелегальной перевозки через границу с Сирией большой партии наркотиков. Как передал телеканал Al-Mamlaka, в результате проведенной операции конфисковано свыше 1,5 млн таблеток каптагона, а также 900 брикетов с гашишем и стрелковое оружие. Перехваченный груз с наркотиками должен был проследовать через Иорданию в Саудовскую Аравию.