Китай ищет точки соприкосновения с Пакистаном

Министр обороны КНР Ли Шанфу на состоявшейся в понедельник в китайской столице встрече с командующим штабом военно-морских сил (ВМС) Пакистана адмиралом Мухаммадом Амджадом Ханом Ниази выразил готовность укреплять стратегические связи с Пакистаном. Об этом сообщило военное ведомство КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы к более тесным контактам на высоком уровне и к стратегическому взаимодействию в соответствии с важным консенсусом, достигнутым между лидерами Китая и Пакистана", - говорится в распространенном заявлении.

В нем подчеркивается, что китайско-пакистанское межармейское сотрудничество - "важная часть двусторонних отношений, поддерживаемых между двумя странами". Ли Шанфу отметил, что вооруженные силы КНР и Пакистана добились значительных результатов при проведении совместных учений, в продвижении технологического сотрудничества, а также в антитеррористической деятельности.

"Постоянно углубляется сотрудничество и между ВМС наших стран, - добавил он. - Армии Китая и Пакистана должны расширять взаимодействие в новых направлениях, добиваться новых блестящих успехов в сотрудничестве, постоянно улучшать навыки по реагированию на всевозможные риски и вызовы".