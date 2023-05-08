Канада: тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров

Порядка 30 тысяч жителей канадской провинции Альберта были вынуждены покинуть свои дома из-за бушующих лесных пожаров, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным властей здесь выявлено более 110 очагов возгорания. Треть из них пока не удается взять под контроль. Огнем охвачены тысячи гектаров насаждений.

Пожары начались несколько дней назад. Пламя уничтожило 122 гектара леса. Шестого мая в провинции была объявлена чрезвычайная ситуация.

Премьер-министр провинции Дэниэль Смит посетила некоторые пострадавшие от пожаров районы и встретилась с эвакуированными людьми. Смит заверила, что сотрудники экстренных служб делают все возможное, чтобы остановить эти пожары.

В Фокс-Лейке, на севере Альберты, сгорели 20 домов, магазин и полицейский участок. Жители были эвакуированы.